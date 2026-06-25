Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Адвокат Родригеза о его суде с экс-женой: «Когда появилась новость, что он женится, произошла активизация»

Адвокат Жорин: Тимур Родригез готовится к свадьбе, несмотря на суд с экс-женой
START/Wink

Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru» подробности его суда с бывшей женой Анной Девочкиной. Он отметил, что шоумен сейчас готовится к свадьбе, а дата заседания пока не назначена.

По словам Жорина, при расставании с бывшей супругой Родригез подписал соглашение на содержание ее и детей. Артист обязался выплачивать приличную сумму, а также отдал все имущество Девочкиной, включая дом. Жорин подчеркнул, что экс-жена шоумена должна была перечислить ему часть средств с продажи недвижимости, но не сделала этого.

«Тимур не ожидал какого-либо подвоха и был уверен, что все будет цивилизованно. Он даже юристов не привлекал для составления или проверки этих соглашений, о чем, конечно, впоследствии очень сильно пожалел. После реализации дома супруга не выполнила те обещания, которые давала. Они даже подписали договор, где все зафиксировали, но Анна подготовилась очень хорошо к этой истории. Ссылаясь на нарушение формы соглашения о выплате денежных средств, Анна отказалась от своих обещаний. Плюс ко всему, доходы Тимура резко снизились, что вынудило его обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов на детей и о прекращении соглашения о выплате алиментов на супругу», – пояснил Жорин.

Суд удовлетворил только часть требований Родригеза, сняв с него обязательства содержать бывшую жену, однако не уменьшил сумму алиментов на детей. В связи с этим обе стороны подали жалобы. Жорин признался, что Девочкина активизировалась после того, как стало известно о свадьбе Родригеза.

«Мы подали свою апелляционную жалобу, а в части отмены алиментов на супругу оппоненты подали свою. То есть все стороны остались недовольны. Это все будет рассматриваться в суде. Дата пока не назначена. Тимур готовится к свадьбе. После того, как появилась новость, что он женится, произошла некоторая активизация со стороны оппонентов», — отметил адвокат.

Тимур Родригез сделал предложение актрисе Кате Кабак после почти трех лет отношений. О романе звезд стало известно после развода шоумена с Анной Девочкиной. Помолвка пары состоялась в Москве у кинотеатра «Художественный».

Ранее Катя Кабак призналась, что не верит в свадебные приметы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!