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Культура

Невеста Родригеза о свадебных приметах: «Можно сойти с ума»

Актриса Кабак призналась, что не верит в свадебные приметы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Катя Кабак призналась, что не обращает внимания на предубеждения и суеверия во время подготовки к свадьбе с певцом Тимуром Родригезом, поскольку они сказываются на психике. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на вечеринке Ollin.

«Если жить по этим суевериям, мне кажется, можно сойти с ума. Поэтому, в том числе по поводу того, что жених не должен видеть заранее (платье — Прим. ред.), у меня нет таких каких-то странных предубеждений. И поэтому некоторые платья я даже уже показала», — призналась артистка.

Она добавила, что сама выбирает образ жениху и планирует подарить ему костюм. По ее словам, в ходе подготовки к торжеству она узнала о множестве свадебных запретов. Например о том, что на свадьбе быть в раздельных вещах.

В конце апреля сообщалось, что певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак женятся. Родригез сделал предложение руки и сердца рядом с кинотеатром «Художественный» в Москве. Певец поделился фото, на которых они с возлюбленной были запечатлены в вечерних нарядах. На экране кинотеатра была надпись: «Она сказала: «Да»!

В 2023 году певец публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. В ноябре 2024 года Родригез перестал скрывать роман с актрисой Катей Кабак.

Ранее сообщалось, что Кабак в платье с разрезом до бедра вышла в свет с Родригезом.

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