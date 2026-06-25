Уехавший из РФ Тимур Бекмамбетов потерял почти 200 тысяч рублей на бизнесе

Бизнес режиссера Тимура Бекмамбетова в России потерял 180 тысяч рублей за год

Российский бизнес режиссера Тимура Бекмамбетова ушел в минус на 180 тысяч рублей в 2025 году. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Согласно бухгалтерской отчетности, за год компания по производству кинофильмов, в которой Бекмамбетов числится главным учредителем, не принесла выручки. При этом убытки составили 180 тысяч рублей. По данным сервиса Rusprofile, стоимость фирмы сейчас — минус 2,3 млн рублей.

Кроме кинокомпании и ИП, у Бекмамбетова не осталось бизнеса в России. В 2021 году режиссер вышел из состава учредителей фонда «Подсолнух», в 2022 и 2024 годах из фирм «ТАББАК», «Базелевс», «Ксенюшка».

Создатель «Елок» уехал из России после начала СВО. Сейчас режиссер живет на три страны: в США, Казахстане и Израиле. В марте 2022 года он поддержал меры по изоляции нашей страны и отстранение русских фильмов от зарубежных кинопремий.

Весной 2026 года стало известно, что у Бекмамбетова изъяли особняк в Казани и продали на торгах за 21,4 млн рублей. Кинематографист владел домом, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Однако проверка показала, что за ним никто не следит. На суд Бекмамбетов не явился.

Ранее Тимур Бекмамбетов побывал в гостях у геймдизайнера Хидео Кодзимы.