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Культура

Молодежь стала вдвое больше читать классику

В России вырос интерес к классике среди молодежи
РИА Новости

В России молодежь стала вдвое больше читать и слушать классическую литературу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе портала «КИОН Строки».

Отмечается, что интерес к другим популярным жанрам также продолжил расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. В пресс-службе связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом и обсуждением экранизаций известных произведений в течение последнего года.

Первые три места в топе 2026 года заняли произведения Ребекки Яррос из цикла «Эмпирей»: «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Годом ранее верхние в топах были «Железное пламя» и «Четвертое крыло», а также романы Хлои Уолш «Зацепить 13-го» и «Удержать 13-го», а также «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

В мае сообщалось, что в России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.

В период с 1 января по 30 апреля 2026-го россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще читать Анну Ахматову.

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