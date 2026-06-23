Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Россияне стали чаще читать Анну Ахматову

В России вырос спрос на поэзию Анны Ахматовой
Худ. Кардовская

В России стали чаще читать поэтессу Анну Ахматову. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Литрес».

Спрос на книги Ахматовой вырос на 45% с прошлого года. Ее самым популярным произведением стал «Реквием». Ахматова заняла второе место в общем рейтинге поэтесс за период с 16 июня 2025 года по 16 июня 2026 года. В списке лидировала Марина Цветаева. На третьем месте Шахназ Сайн, а на четвертом и пятом — Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус.

В мае сообщалось, что в России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.

В период с 1 января по 30 апреля 2026-го россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева.

За этот период также на 60% выросли продажи на цифровые копии работ поэтов Серебряного века. Cамый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Помимо него, россияне стали чаще читать произведения Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.

Ранее россияне назвали самого популярного поэта Серебряного века.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!