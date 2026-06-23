Россияне стали чаще читать Анну Ахматову

В России стали чаще читать поэтессу Анну Ахматову. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Литрес».

Спрос на книги Ахматовой вырос на 45% с прошлого года. Ее самым популярным произведением стал «Реквием». Ахматова заняла второе место в общем рейтинге поэтесс за период с 16 июня 2025 года по 16 июня 2026 года. В списке лидировала Марина Цветаева. На третьем месте Шахназ Сайн, а на четвертом и пятом — Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус.

В мае сообщалось, что в России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.

В период с 1 января по 30 апреля 2026-го россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева.

За этот период также на 60% выросли продажи на цифровые копии работ поэтов Серебряного века. Cамый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Помимо него, россияне стали чаще читать произведения Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского.

Ранее россияне назвали самого популярного поэта Серебряного века.