Агата Муцениеце зарабатывает более миллиона рублей в месяц

Актриса Агата Муцениеце призналась, что получает более миллиона рублей в месяц

Актриса Агата Муцениеце призналась, что зарабатывает более миллиона рублей в месяц. Ее слова передает Telegram-канал «Светский хроник».

Муцениеце рассказала, что в Москве очень дорого жить, особенно с детьми. Большую часть заработанных средств актриса тратит на сына и дочерей. Артистка оплачивает им кружки, одежду, продукты, школу и книги. Она тратит на все это минимум миллион рублей ежемесячно.

Актриса также поделилась своими мечтами.

«Я мечтаю, как всегда, получить «Оскар». Надо же мечтать об огромном. Если половинка хотя бы получилась, значит уже клево. Чтобы половинка была глобальной. Поэтому хочу получить «Оскар». И вообще хочется, чтобы моя карьера повернулась в более серьезное русло», — поделилась артистка.

Муцениеце воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актера Павла Прилучного, с которым развелась в 2020-м.

В августе 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. В декабре артистка родила вторую дочь Веру.

Ранее 40-летний актер Якушев женился на 19-летней возлюбленной.