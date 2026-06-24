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Культура

40-летний актер Якушев женился на 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев женился
capdan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Данила Якушев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о свадьбе с блогершей и моделью Кристиной Недуруевой.

«Теперь мы — одна фамилия на двоих», — заявила жена актера.

В комментариях пару поздравили друзья и коллеги. Среди них — Екатерина Стриженова, Агата Муцениеце, Михаил Тройник, Марк Горобец.

У пары разница в возрасте в 21 год. Недуруевой 19 лет, а Якушеву — 40. Блогерша рассказывала, что познакомилась с актером в Санкт-Петербурге. Они жили в соседских домах, но долго не пересекались. Позже модель стала директором артиста.
Недуруева признавалась, что первое время ее смущала разница в возрасте.

«Сама месяц после знакомства очень много думала на этот счет. Но когда ты сильно любишь и видишь, как тебя любят, как к тебе относятся, ты абсолютно забываешь о какой-либо разнице в возрасте. Тем более она ни разу не чувствовалась. Вы представить не можете, какая у нас совместная жизнь», — рассказывала блогерша.

В фильмографии Данилы Якушева более 120 работ. Он снимался в проектах «Триггер», «Интерны», «Молодежка», «Майор Гром».

Ранее Ксения Бородина вступилась за мужа, которого называют альфонсом.

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