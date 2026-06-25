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Культура

В Китае откроют Большой оперный театр в виде веера

Большой оперный театр в виде веера в Шанхае откроют во второй половине 2026 года
STUDIOSZ

В Шанхае окончили строительство большого оперного театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Оперный театр Шанхая общей площадью 146 тыс. кв. м построили в виде веера. Его отличительной особенностью здания стала огромная белая винтовая лестница, переходящая в крышу. Театр обустроен тремя залами — на 2 000, 1 200 и 1 000 мест. Главный зал площадью 3,5 тысяч кв. м стал одним из крупнейших в Азии.

Культурное учреждение планируют открыть во второй половине 2026 года. Представители театра собираются устроить концерты со всемирно известными творческими коллективами, в том числе из России.

В мае 2025-го президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

Ранее Лев Додин рассказал о любви китайцев к Чехову.

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