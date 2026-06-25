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Культура

Московский театр снял с репертуара два спектакля

Мастерская Петра Фоменко сняла с репертуара спектакли «Пугачев» и «Теркин»
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Московский драматический театр «Мастерская Петра Фоменко» уберет из репертуара два спектакля. Об этом сообщает ОСН.

Речь идет о постановках «Пугачев» и «Теркин». Их исключение связано с планами по масштабному обновлению репертуара. Финальные показы спектаклей пройдут 30 июня.

«Пугачев» поставлен по поэме Сергея Есенина. Музыкальное сопровождение включает как казачьи песни, так и произведения Егора Летова и Александра Башлачева. Режиссер спектакля Федор Малышев.

«Теркин» основан на поэме Александра Твардовского. Его главной темой стал оптимизм, смелость и вера в тяжелых жизненных ситуациях.

16 июня представители театра «Модерн» сообщили, что покажут спектакль по роману Юлиана Семенова «17 мгновений весны».

Премьеры спектакля пройдут 17 и 18 октября. В качестве режиссера выступил Юрий Грымов. В постановке покажут многие линии и сцены из оригинального романа, которые не вошли в знаменитый фильм Татьяны Лиозновой.

Актерский состав не уточняется. На данный момент в театре проходит кастинг на роль Штирлица.

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