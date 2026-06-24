В Китае блогершу Тонгтонг разоблачили после лжи о сиротстве

В Китае в городском округе Шанчжао популярная блогерша притворилась сиротой ради донатов. Об этом сообщает агентство Sohu.

19-летняя Тонгтонг долгое время утверждала, что ее родителей не стало в 2023 году, а сама она ухаживает за младшим братом и онкобольным дедушкой, на что просила деньги у подписчиков.

«Мама и папа на небесах», — подписывала фото со своими родителями она.

Когда некоторые пользователи сети поставили под сомнение подлинность снимков и истории, местные журналисты провели собственное расследование и обнаружили, что Тонгтонг ведет в разных социальных сетях как минимум 19 аккаунтов, в которых рассказывает о семейной трагедии и продает товары первой необходимости.

Репортеры связались с бабушкой Тонгтонг по имени Чжу, которая заявила, что у ее 66-летнего дедушки действительно рак и он страдает от глухоты, но деньги на его лечение Тонгтонг женщине не передавала. Медицинские расходы оплачивают его две дочери.

Чжу добавила, что оба родителя девушки живы и в разводе, и у нее нет младшего брата. Местные сельские чиновники подтвердили предоставленную бабушкой информацию.

В отношении Тонгтонг пока не возбуждено судебное производство, однако в случае передачи ее дела в суд ей грозит заморозка счетов и аккаунтов, а также принуждение к возмещению ущерба жертвователям.

Ранее Виктория Боня расплакалась после рассказа, как боролась за хлеб.