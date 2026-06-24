Многодетный отец резко ответил звезде «Папиных дочек»

Актер Сергей Беляев напомнил, что воспитывает троих детей один, и пригласил подписчиков поделиться своими мыслями о такой жизни. Новым постом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня трое детей, девочка и два мальчика. Каждый день вся моя жизнь крутится возле этих волшебников», — написал 36-летний актер.

В комментариях женщины активно пишут Беляеву слова поддержки. Отметилась под постом и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, пошутившая о том, сколько раз актер упомянул в посте свою многодетность: «Не совсем понятно, вы многодетный отец?»

«Дуреха какая», — неожиданно резко ответил артист.

У Беляева и актрисы Анастасии Цибизовой трое детей — два сына, Елисей и Лука, и дочка Серафима.

Накануне звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева показала своих сыновей-тройняшек. Актриса рассказала подписчикам, как разнообразно проводит досуг с детьми во время летних каникул.

Ранее звезда «Мажора» показал свою повзрослевшую дочь.