Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Многодетный отец резко ответил звезде «Папиных дочек»

Актер Беляев напомнил, что воспитывает троих детей один
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Сергей Беляев напомнил, что воспитывает троих детей один, и пригласил подписчиков поделиться своими мыслями о такой жизни. Новым постом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У меня трое детей, девочка и два мальчика. Каждый день вся моя жизнь крутится возле этих волшебников», — написал 36-летний актер.

В комментариях женщины активно пишут Беляеву слова поддержки. Отметилась под постом и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, пошутившая о том, сколько раз актер упомянул в посте свою многодетность: «Не совсем понятно, вы многодетный отец?»

«Дуреха какая», — неожиданно резко ответил артист.

У Беляева и актрисы Анастасии Цибизовой трое детей — два сына, Елисей и Лука, и дочка Серафима.

Накануне звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева показала своих сыновей-тройняшек. Актриса рассказала подписчикам, как разнообразно проводит досуг с детьми во время летних каникул.

Ранее звезда «Мажора» показал свою повзрослевшую дочь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!