В рязанском городе установят огромный сосуд для кваса

В Скопине Рязанской области появится двухметровый квасник, символизирующий местный гончарный промысел. Его подарит городу меценат Юрий Суслин, сообщила местная администрация на своей странице в VK.

Арт-объект будет установлен на благоустроенной территории «Гончарная сказка». Высота конструкции составит 2,5 метра, из которых сам сосуд — 1,85 метра.

«Квасник будет готов недели через полторы-две. Этот квасник — лицо скопинского гончарного промысла», — рассказал Суслин.

По его словам, каркас квасника изготовят из металла, а корпус — из пластика. Наверху будет размещена птица скопа, подарившая название городу, а в средней части сосуда — фигура гончара. Создание арт-объекта контролируют специалисты по традиционной скопинской керамике, заверил меценат.

Скопинский квасник — уникальный вид керамического сосуда, ставший визитной карточкой старинного русского промысла в Скопине. Его история началась в XIX веке, когда местные мастера стали производить не просто посуду для хранения кваса, а фигурные сосуды, украшенные сложной лепниной, в виде фантастических зверей, птиц или сказочных персонажей. Их покрывали разноцветной глазурью, которая при обыске образовывала характерные потеки.

Ранее арт-объект с Shaman и Мизулиной демонтировали в Екатеринбурге.