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Культура

Дирижер попытался засунуть свиток за шиворот женщине в церкви

Дирижер Гардинер извинился за непристойное поведение на фестивале Баха
Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Лейпцигский фестиваль Баха обвинил британского дирижера Джона Элиота Гардинера в непристойном поведении. Об инциденте на мероприятии сообщает Bild.

После концерта в Церкви Святого Фомы сотрудница фестиваля протянула Гардинеру свиток с памятной грамотой — по традиции его передают музыкантам вместо цветов. Гардинер взял свиток и попытался засунуть за шиворот женщине. Сейчас руководство фестиваля проводит внутреннее расследование инцидента, потерпевшая подала заявление в полицию.

«После того, как об инциденте стало известно, с пострадавшей была проведена беседа, и ей предложили психологическую поддержку. Дирижер принес ей извинения и признал свою вину», — прокомментировали случившееся организаторы.

На совещании, созванном в кратчайшие сроки, директор фестиваля Питер Воллни и художественный руководитель Майкл Маул осудили поведение Гардинера.

Сам дирижер обвинил организаторов в том, что те не предупредили его заранее о свитке, который вручают исполнителям. Он сказал, что получение предмета сбило его с толку, он не знал, что со свитком делать, поэтому и спрятал его за шиворот женщине.

В 2023 году Гардинер после концерта ударил молодую певицу по лицу за то, что она вышла не с той стороны во время поклона.

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