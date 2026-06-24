Раскрыта стоимость отдыха Семенович с женихом на Мальдивах

Анна Семенович с женихом отдыхают на Мальдивах в отеле за 76 тыс. рублей в сутки

Певица Анна Семенович и ее жених Денис Шреер выбрали для отдыха на Мальдивах отель, ночь в котором стоит около 76 тысяч рублей за сутки. Подробности выяснила «Газета.Ru».

В личном блоге экс-солистка «Блестящих» рассказала поклонникам, что возлюбленный отвез ее в отпуск. По фото и видео, опубликованным артисткой, стало известно, что выбор пары пал на пятизвездочный курорт Huvafen Fushi Maldives. Семенович продемонстрировала, что они остановились в бунгало на пляже с собственным бассейном. На официальном сайте отеля указано, что ночь в данном номере обойдется в 1025 долларов или примерно в 76 тысяч рублей.

За эту стоимость отдыхающим предоставляется спальня с большой двуспальной кроватью, собственный мини-бассейн и терраса для загара. Цена также зависит от выбранного питания. За доплату в размере 20 тысяч рублей можно получить не только завтрак и ужин, но и обед.

Отношения Семенович и Шреера длятся уже три года, однако бизнесмен все еще не женился на певице. Когда о романе только стало известно, разгорелся скандал, так как выяснилось, что возлюбленный артистки женат. Бракоразводный процесс Шреера длился несколько лет и завершился только в 2026 году.

Семенович неоднократно признавалась, что уже готова к свадьбе, но пока не получала предложение руки и сердца. По словам певицы, она не отчаивается и ждет, так как знает, что это будет «зрелое замужество».

Ранее Анна Семенович станцевала в бикини на Мальдивах.