Егор Крид снимет документальный фильм про свою жизнь

Певец Егор Крид объявил в Telegram-канале о начале съемок документального фильма про свою жизнь.

«Хочу попробовать показать вам путь без фильтров. Как все было на самом деле. С победами, ошибками, сложными решениями, концертами, студией, закулисьем и обычной жизнью», — поделился артист.

В фильме Крид представит новые архивные снимки, а также поделится воспоминаниями, историями из жизни и рассуждениями. Также в картину войдут кадры с концертов артиста, которые пройдут 10 и 11 июля в «Лужниках».

«Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи», — отметил артист.

В марте Егор Крид сделал цензуру своего скандального поцелуя с танцовщицей на сцене. Во время концерта певец прикрылся табличкой «12+» перед тем, как поцеловать подтанцовку.

Ранее Крид сравнил себя с Иисусом в ответ на критику.