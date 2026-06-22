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Культура

Водонаеву призвали отменить на государственном уровне

Блогерша Водонаева обматерила людей, которые призвали ее отменить
alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогершу и телеведущую Алену Водонаеву призвали отменить после съемки девушки на самокате. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Водонаева показала пост в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором комментатор заявил о необходимости отмены знаменитости на государственном уровне. По словам пользователя, блогерша опубликовала ролик на аккаунте «в очередной попытке высмеять людей с лишним весом».

Водонаева обматерила критиков и назвала их бездельниками.

19 июня знаменитость опубликовала видео с девушкой, которая решила прокатиться на самокате, и сделала акцент на ее лишнем весе.

«Я сегодня пошла 10 км пешком, чтобы быть стройной и здоровой. А вы? Уже гуляли сегодня?» — подписала публикацию телеведущая.

20 июня Водонаева назвала эту публикацию «агрессивной пропагандой активного образа жизни» и ответила на обвинения, что снимала незнакомку «исподтишка».

«Во-первых, лица не видно. В чем проблема? «Водонаева сняла девушку». Я сняла человека на самокате со спины. И я хоть каждый день имею право их так снимать и публиковать. Ключевое — без лица! Во-вторых, у всех свои методы пропаганды. У меня всегда — агрессивные и жесткие. И к себе, и к другим. Здесь третьего не дано: ты либо следишь за здоровьем и несешь ответственность за свою жизнь и внешний вид, либо нет», — заявила блогерша.

Ранее Шаляпин подколол Водонаеву.

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