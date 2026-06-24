Анна Седокова упала со сцены

Журналистка Жигалова, певица Седокова упала со сцены во время выступления

Журналистка Алена Жигалова сообщила в Telegram-канале, что певица Анна Седокова рухнула со сцены.

Седокова упала во время выступления на вечеринке VOICE, когда незнакомец подошел к ней с букетом цветов. Артистку подхватил гитарист. После этого певица продолжила выступление.

«Ее этот чел напугал, похоже», — написали в комментариях под постом Жигаловой.

В июне Седокова рассказала, что столкнулась с депрессией. Среди причин тяжелого эмоционального состояния она назвала перемены в команде.

При этом Седокова подчеркнула, что, несмотря на переживания, она продолжает работать на студии и записывать новые песни.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям экс-супруга певицы Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее сообщалось, что Дибров может частично потерять подвижность руки.