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Культура

Седокова пожаловалась на депрессию: «Терять людей для меня — самое болезненное»

Певица Анна Седокова призналась, что столкнулась с депрессией из-за работы
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о непростом периоде в жизни.

«У меня была депрессия — я даже не знаю, как правильно пишется это слово, но это точно была она», — сказала артистка.

Среди причин тяжелого эмоционального состояния Седокова назвала перемены в команде.

«Терять людей для меня — самое болезненное. Потом я поругалась с парнем, который даже не был моим парнем. Столько всего накрутила в голове…» — отметила она.

При этом Седокова подчеркнула, что, несмотря на переживания, она продолжает работать на студии и записывать новые песни.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее сообщалось, что Бузова выложила кадр с перебинтованной ногой в крови.

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