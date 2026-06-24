Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Порнозвезду обвинили в избиении бывшего мужа Сандры Буллок

Порноактрису Бонни Роттен задержали за избиение бывшего мужа Сандры Буллок
Соцсети

Американскую порноактрису Бонни Роттен (настоящее имя — Алайна Антуанетта Джеймс) обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

Роттен задержали в Техасе за избиение мужа — телеведущего Джесси Джеймса. Мужчина обвиняет супругу в нанесении телесных повреждений. По словам шоумена, жена била его, царапала лицо и область вокруг глаз, а также кусала за большой палец, кисть или предплечье. После ареста порнозвезду освободили под залог в размере $3 тысяч (около 223 тысячи рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»).

В беседе с TMZ Роттен рассказала, что она и Джеймс все еще вместе, несмотря на ссору и арест.

Бонни Роттен и Джесси Джеймс поженились в 2022-м. Через год у них родился сын. Джеймс стал известен после брака с актрисой Сандрой Буллок. Артистка и телеведущий состояли в отношениях с 2005 по 2010 год. Пара развелась из-за измен шоумена.

В феврале 2025 года Сандра Буллок сделала заявление, обращенное к поклонникам, после того как ее сестра Джезин столкнулась с мошенниками в социальных сетях.

Младшая сестра актрисы Джезин Буллок-Прадо заявила, что мошенники выдают себя за нее, чтобы тем самым вымогать «тысячи долларов» у пользователей. По словам Джезин, ей поступают сообщения от мужчин, которые отдали деньги злоумышленникам ради того, чтобы пообщаться с ее сестрой.

Ранее Мария Погребняк выступила против домашнего насилия и призвала на помощь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!