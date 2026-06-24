Порнозвезду обвинили в избиении бывшего мужа Сандры Буллок

Американскую порноактрису Бонни Роттен (настоящее имя — Алайна Антуанетта Джеймс) обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

Роттен задержали в Техасе за избиение мужа — телеведущего Джесси Джеймса. Мужчина обвиняет супругу в нанесении телесных повреждений. По словам шоумена, жена била его, царапала лицо и область вокруг глаз, а также кусала за большой палец, кисть или предплечье. После ареста порнозвезду освободили под залог в размере $3 тысяч (около 223 тысячи рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»).

В беседе с TMZ Роттен рассказала, что она и Джеймс все еще вместе, несмотря на ссору и арест.

Бонни Роттен и Джесси Джеймс поженились в 2022-м. Через год у них родился сын. Джеймс стал известен после брака с актрисой Сандрой Буллок. Артистка и телеведущий состояли в отношениях с 2005 по 2010 год. Пара развелась из-за измен шоумена.

В феврале 2025 года Сандра Буллок сделала заявление, обращенное к поклонникам, после того как ее сестра Джезин столкнулась с мошенниками в социальных сетях.

Младшая сестра актрисы Джезин Буллок-Прадо заявила, что мошенники выдают себя за нее, чтобы тем самым вымогать «тысячи долларов» у пользователей. По словам Джезин, ей поступают сообщения от мужчин, которые отдали деньги злоумышленникам ради того, чтобы пообщаться с ее сестрой.

Ранее Мария Погребняк выступила против домашнего насилия и призвала на помощь.