Покупатель дома Лерчек раскрыл подробности многомиллионной сделки

Анонимный адвокат, купивший дом блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) впервые раскрыл подробности многомиллионной сделки. Об этом сообщило издание Super.

Продажу многие считали фиктивной, полагая, что на фоне судов экс-супруги Чекалины таким образом хотят сохранить имущество. Однако, по словам не афиширующего свою фамилию покупателя Владимира, сделка действительно состоялась. По словам адвоката, он не был знаком с Лерчек или ее бывшим мужем до сделки.

Он также показал журналистам документы, подтверждающие, что теперь действительно является владельцем объекта недвижимости.

«Это очень хороший и дорогой дом, который никто не покупал, потому что не хотел работать с рисками. Я не увидел для себя рисков при правильном структурировании сделки и гарантированном погашении всех долгов продавца», — сказал он.

По словам мужчины, в итоге Чекалина избежала банкротства, он получил отличный объект со скидкой, а бюджет России — полное погашение налоговой задолженности.

«Офис из него не сделаешь, а вот для удаленной работы он подходит идеально, из него не захочется выбираться», — поделился Владимир.

Покупатель опроверг предположения, что объект обошелся ему в 700 миллионов рублей, но заверил, что не испытывает проблем с финансами. Владимир уточнил, что более 20 лет работает в юридической сфере, специализируется на крупных коммерческих спорах и проблемных активах, владеет адвокатским бюро и недвижимостью.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16-го числа с блогерши сняли домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее жених Лерчек объяснил, почему блогерше не сделали операцию на желудке.