«Таких великих артистов нужно спасать»: Отиевой напророчили вторую славу после возвращения на сцену

Продюсер Сергей Дворцов поддержал Катю Лель, призвавшую помочь Ирине Отиевой вернуться на сцену. Он рассказал «Газете.Ru», что артистку ждет вторая слава.

По мнению продюсера, Отиева завершила карьеру по личным обстоятельствам, однако у нее остались преданные фанаты, которые по-прежнему ее ждут.

«Я наслышан, что она сейчас пьет, что ушла в забвение. И как бы это не очень хорошо, потому что не хочется, чтобы она закончила свою жизнь как Женя Осин. Поклонников у нее тьма-тьмущая, аудитория есть, знаю, что ждут ее возвращения на сцену, новых хитов. Я поддержу Катю Лель. Она молодец, как коллега по цеху, все правильно сказала. Конечно, таких великих артистов нужно спасать», — поделился Дворцов.

Продюсер также отметил, что с Отиевой, вероятно, уже связывались по поводу возобновления карьеры. Он считает, что артистке нужно найти хорошего концертного директора.

«Я уверен, ей звонили коллеги, журналисты с телевидения приглашали на эфиры, музыкальные программы, но она отказывалась. Если она появится вновь, я могу ей напророчить вторую славу», — заявил Дворцов.

Ирина Отиева уже несколько лет не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Певица жаловалась, что коллеги забыли о ней после того, как она ушла со сцены. Однако недавно Катя Лель публично обратилась к звездам и призвала помочь Отиевой вернуться в шоу-бизнес. Ее в этом поддержала Лариса Долина.

Ранее Сергей Соседов высказался о возвращении Ирины Отиевой на сцену.