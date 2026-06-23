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Культура

Зверев рассказал о ревности Максима Галкина: «Он так истерил»

Шоумен Зверев признался Галкин ревновал Пугачеву к нему
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стилист и шоумен Сергей Зверев признался в шоу «proПУСК», что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) ревновал певицу Аллу Пугачеву к нему.

Зверев отметил, что был рад за Пугачеву, когда в ее жизни появился Галкин. Однако позже, по словам шоумена, комику не понравились близкие отношения стилиста и певицы.

«Она мне несколько раз говорила, что он так истерил. Мы должны были пойти на мероприятие, а он истерил. У него прямо истерика была. Но я понял. Мне один намек – и все понятно», – вспомнил стилист.

Зверев уточнил, что с тех пор решил «отойти в сторону» и больше не сближаться с Пугачевой. По словам шоумена, он уже много лет не общается с артисткой.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что юбилей Галкина прошел без поздравления от Пугачевой.

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