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Культура

Стала известна судьба похищенной матери известной телеведущей

BBC: мать телеведущей Саванны Гатри не стало после похищения
savannahguthrie/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать американской телеведущей и журналистки Саванны Гатри Нэнси не стало после похищения. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, о кончине Гатри-старшей сообщили сами злоумышленники после похищения. Они отправили две записки семье телеведущей. В первой они требовали выкуп в миллион биткоинов, а во втором рассказали, что 84-летней матери журналистки не стало.

Отмечается, что в сообщениях похитители извинились перед семьей телеведущей, признавшись, что не хотели доводить ее до кончины. В департаменте шерифа округа Пима отказались комментировать содержание записок, но уточнили, что расследование «продолжается».

В феврале Саванна Гатри записала видеообращение, в котором пообещала вознаграждение в размере $1 млн тому, кто предоставит ей информацию о пропавшей матери Нэнси Гатри.

Мать журналистки бесследно исчезла из своего дома в штате Аризона 1 февраля. Предполагалось, что 84-летнюю женщину могли похитить. Известно, что женщина проживала в особняке стоимостью $1 млн.

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