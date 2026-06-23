СМИ сообщили о падении оперного певца Большого театра Юкавского с моста

Оперный певец и актер, заслуженный артист России Герман Юкавский упал с моста на Болотной набережной в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, предварительно, артист находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Утверждается, что он собирался самостоятельно переплыть реку.

Официальной информации о происшествии и состоянии Юкавского пока не поступало.

Герман Юкавский — российский оперный певец и актер, заслуженный артист России. Является солистом хора Большого театра, в 2010 году был номинирован на театральную премию «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в спектакле камерного музыкального театра «Бег».

С 2018 года преподает сценическую подготовку в Музыкальном училище имени Гнесиных, где поставил со студентами более десяти спектаклей. Активно гастролирует в России и за рубежом, участвует в международных музыкальных фестивалях и фестивалях русского романса. В его репертуаре — более 500 русских романсов и песен.

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