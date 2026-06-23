С экс-вокалиста группы «Тараканы!» потребовали 50 тыс. рублей через суд

Экс-вокалиста «Тараканов!» Спирина признали виновным в нарушении закона об иноагентах

Бывшему вокалисту группы «Тараканы!» Дмитрию «Сиду» Спирину выписали штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, Спирина признали виновным за непредставление или несвоевременное представление сведений о своей деятельности иностранного агента. С него потребовали взыскать 50 тысяч рублей.

В феврале против Спирина возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении музыканта в конце 2025 года. Музыканта дважды в течение года привлекали к административной ответственности по иноагентской статье.

В соответствующий реестр Минюст внес Спирина в июне 2024 года с объяснением, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии. Позже Спирин попытался обжаловать этот статус, но неудачно.

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