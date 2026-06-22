Звезда сериала «Постучись в мою дверь» не хотел сниматься вместе с блогершей

Актер Никита Волков признался, что был против съемок с Кариной Кросс

Актер Никита Волков признался «Пятому каналу», что изначально был против съемок в кино с блогершей Кариной Кросс.

«Конечно (были сомнения). Я спрашивал: «Почему? Почему блогер?» — вспомнил артист.

Волков отметил, что позже поменял свое мнение о Кросс. По словам артиста, он хорошо с ней сработался. Он также подчеркнул, что у блогерши есть актерское образование.

По мнению Волкова, вопрос о том, стоит ли сниматься блогерам в кино, — провокационный. Он считает, что если инфлюенсер хорошо сыграл свою роль и был убедительным, то это нормально. При этом артист признался, что все еще неоднозначно относится к таким звездам на телеэкранах.

Кросс сыграла в фильме «Где ты?» одну из главных ролей. Ее партнером на площадке был актер Никита Волков.

19 июня Карина Кросс рассказала «Газете.Ru», что в кино и музыке многие предвзято относятся к звездам соцсетей. По ее мнению, многие несправедливо недооценивают блогеров.

Ранее Никита Волков заявил о нехватке социально значимых фильмов в российском кинематографе.