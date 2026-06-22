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Культура

Охлобыстин рассказал о проблемах с выездом за границу: «Ловят как террориста»

Актер Иван Охлобыстин признался, что не ездил в Турцию из-за запретов
Атмосфера кино

Актер Иван Охлобыстин признался «Пятому каналу», что не может поехать в Турцию из-за запретов.

Охлобыстин напомнил, что Евросоюз ограничил ему въезд в свои страны.

«Меня ловят как террориста», — поделился артист.

24 июня 2024 года Евросоюз наложил санкции на Охлобыстина, а также на певца Shaman (Ярослав Дронов) и артистку Полину Гагарину.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Иван Охлобыстин также находится в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Портал, созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее Иван Охлобыстин похвалил парад Победы без техники.

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