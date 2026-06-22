Кудрявцева улетела на отдых без мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла слухи о расставании с мужем Игорем Макаровым на фоне раздельного отдыха.

Кудрявцева объяснила, что муж остался дома, чтобы следить за дочерью Машей.

«Мать отдыхает. Я его старше на 16 лет, живем вместе 14. Еще вопросы есть?» — заявила телеведущая.

Кудрявцева отдыхает в Бахрейне в пятизвездочном отеле. Знаменитость делится в соцсетях фотографиями с отдыха.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

Ранее Леру Кудрявцеву обокрали в Германии.