Звезда мема «Спасибо, заюш» будет добиваться судебного запрета для экс-партнера

Блогерша, звезда мема «Спасибо, заюш, не знала» Арина Савастру будет добиваться запрета на приближение для бывшего избранника, который забрал у нее сына. Об этом сообщило издание Super.

В 17 лет блогерша родила сына Деймона от 15-летнего американского бойфренда Джордана, с которым позже рассталась. Отец мальчика, по ее словам, забрал ребенка, когда девушка отлучилась в магазин и оставила сына с новым партнером. У родителей равная опека, поэтому полиция не смогла вернуть ребенка. Теперь Арина обратилась в суд, чтобы быть основным опекуном для мальчика.

«Еще 12 июля я подала заявление в суд, чтобы получить основную опеку над ребенком и стать главным опекуном. Однако процесс еще рассматривается, и дата судебного заседания пока не назначена», — рассказала она.

Арина добавила, что собирается добиться в суде запрета на его приближение и обсуждает временное соглашение: до решения суда ребенок, по ее мнению, должен проводить по неделе с каждым родителем поочередно.

«Я понимаю, что если не соглашусь на временное досудебное соглашение, которое предлагает Джордан, он может продолжать удерживать ребенка до решения суда, а законного способа вернуть ребенка раньше у меня не будет. Кроме того, я планирую добиваться судебного запрета на приближение, поскольку Джордан уже пытался атаковать мою машину», — объяснила девушка.

В 2020 году блогерша записала видео, где рассказала, как один из ее роликов набрал лям просмотров, а в комментариях подписчица написала ей «рек». «Спасибо, заюш, не знала», — отреагировала Арина и снова завирусилась.

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