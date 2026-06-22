Жена Антона Макарского объяснила запрет мужа на помаду

Жена Макарского Виктория опровергла слухи о том, что певец запрещал ей краситься

Жена певца Антона Макарского артистка Виктория Макарская объяснила запрет мужа на помаду. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В интервью Макарских телеведущей Юлии Меньшовой Виктория призналась, что муж якобы стер ей помаду перед выходом к камерам. Макарский в кадре это подтвердил, заявив, что никто не должен красить его жену. Теперь женщина решила ответить на резонанс, до сих пор вызываемый этим отрывком.

Она заявила, что слова якобы вырвали из контекста, а Макарский тогда уточнил, что ему необходимо иметь возможность всегда поцеловать свою жену.

«Пусть все думают, что он тиран, абьюзер, и жить с ним невозможно. Девочки, это так, идите, идите», — посмеялась Виктория.

Недавно Деми Мур обвинила экс-избранника своей дочери Румер в агрессивном поведении.

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