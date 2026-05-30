Звезда «Субстанции» об экс-избраннике дочери: «Залез грязным в ванну для родов»

Актриса Мур обвинила экс-избранника дочери Румер в агрессивном поведении
rumerwillis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Деми Мур обвинила экс-избранника своей дочери Румер Уиллис в агрессивном поведении. Судебные документы цитирует издание Parade.

С музыкантом Дереком Ричардом Томасом Румер Уиллис начала встречаться в 2022 году, на следующий год у них родилась дочь, а в 2024 году актриса подтвердила развод. В июле 2025 года Томас инициировал судебное разбирательство, чтобы определить условия опеки над ребенком.

Румер в своих показаниях утверждала, что Томас проявлял «нестабильное и оскорбительное поведение в отношениях», а также был агрессивен в присутствии их дочери.

В новых опубликованных документах Деми Мур согласилась с дочерью — по ее мнению, Томас хочет диктовать Румер свои условия отношений и контролировать ее окружение.

«Я присутствовала на родах дочери вместе с братьями и сестрами Румер. Пока Румер рожала Луэтту в специальном бассейне, Дерек, не спросив разрешения и не приняв душ, неожиданно и агрессивно грязным залез в родильную ванну», — вспоминает звезда «Субстанции».

По словам Деми Мур, все присутствующие возмутились, и роженица заставила партнера вылезти из ванны.

«Он провел остаток родов, сердясь и надувая губы, привлекая внимание к себе», — пишет Мур.

Мужчина, продолжила актриса, также потребовал отдать ему девочку, когда она впервые взяла ее на руки, и был недоволен, когда на следующий день после родов женщина пришла сделать уборку у дочери.

«Он не проявил абсолютно никакого уважения, заботы, сочувствия или поддержки по отношению к кому бы то ни было, особенно к Румер и ребенку», — говорит Мур.

Также, добавила знаменитость, отец оставлял ребенка в грязных подгузниках, плохо мыл и не поддерживал молодую мать.

Адвокаты Томаса отрицают заявления Румер Уиллис о домашнем насилии, а показания ее семьи называют неточными и лживыми.

