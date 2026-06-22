Звезду «Слова пацана» могли признать негодным к службе из-за психического расстройства

Звезду сериала «Слово пацана» Славу Копейкина признали негодным к службе в армии из-за психического расстройства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, у Копейкина диагностировали биполярное аффективное расстройство личности, признаки которого якобы проявлялись у него еще в подростковом возрасте, особенно после личной семейной драмы.

После, утверждает Mash, у артисты якобы были проблемы с зависимостями, с которыми ему удалось справиться. Недавно, по словам источника канала, Копейкин обратился к специалисту, который отправил его на несколько недель в психиатрическую больницу. После обследования у актера диагностировали БАР и поставили на учет.

Получив повестку для прохождения срочной службы, артист снова уехал на обследование в одну из московских клиник, где врачи якобы подтвердили у него БАР в ремиссии. На вопросы журналистов Копейкин не ответил и свой диагноз не подтверждал.

Ранее Копейкин признался, что издевался над одноклассниками.