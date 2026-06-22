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Культура

Диброву потребуется реабилитация после выписки из больницы

Экс-супруга Диброва Полина заявила, что телеведущий чувствует себя хорошо после выписки
Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущему Дмитрию Диброву потребуется реабилитация после выписки из больницы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила его экс-супруга блогерша Полина Диброва.

Она подтвердила, что Дибров уже находится дома.

«Чувствует хорошо, но реабилитация нужна», — отметила она.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

21 июня Telegram-канал 112 сообщил, что Дибров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали, когда тот находился без сознания. Врачи обнаружили у телеведущего перелом носа. Позже ему диагностировали сотрясение мозга.

Ранее коллега Спивакова ответил на сообщения о госпитализации дирижера.

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