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Культура

Боня отказалась от интервью с Собчак

Блогерша Виктория Боня заявила, что отказалась от интервью Собчак
Scott A Garfitt/Invision/AP

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в подкасте Анатолия Сульянова, что отказалась от интервью с экс-коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак.

Боня объяснила, что ее смутили вопросы Собчак, касаемые ее репутации. Блогерша считает, что экс-коллега по «Дому-2» тоже причастна к созданию негативного образа о ней в СМИ.

«Когда она предложила интервью, она прислала вопросы. На третьем вопросе там было: «Дом-2»… Что ты считаешь… А какая у вас репутация… Как это повлияло на нее?» Я даже не дочитала остальные 50 вопросов, на третьем я остановилась. Я подумала, тот человек, который, возможно, создавал мне не очень хорошую репутацию в медиа, будет спрашивать про мою репутацию? Ну точно нет. Я не хочу в эти игры играть», — поделилась знаменитость.

По словам Бони, позже она прочитала остальные вопросы Собчак для интервью. Как отметила телеведущая, они оказались «нормальными».

Боня уточнила, что отказалась от интервью не из-за боязни негатива в свой адрес. По словам телеведущей, она не хочет обсуждать боль, негатив и другие трудности, которые были вызваны в прошлом именно Собчак.

Боня пожелала Собчак почувствовать то, что чувствуют люди и их близкие, кому она причинила вред. Она также посоветовала коллеге быть более искренней и честной.

Ранее Виктория Боня расплакалась после рассказа, как боролась за хлеб/

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