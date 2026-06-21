Виктория Боня вспомнила, как ее пытались изнасиловать

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в подкасте Анатолия Сульянова, что ее дважды пытались изнасиловать.

Боня отметила, что первый случай произошел еще в молодом возрасте, а второй – в Москве. Знаменитость поделилась страхом, который испытала. По ее словам, изнасилование ощущается как кончина.

«Наверное, чтобы мужчина смог это представить, представьте, что сейчас с вас какой-то мужчина пытается снять трусы и войти в вас через заднее отверстие. Вот это также омерзительно. Если что-то думает: «Да ладно, а что такого произошло?» Представьте. Позвольте это кому-то сделать. Что произойдет? Больно, мерзко. Больно в душе», — поделилась знаменитость.

Боня подчеркнула, что каждая вторая женщина в России была изнасилована. Она отметила, что многие не рассказывают об этом, так как боятся.

«Что делает мужчина сегодня? Мы дали ему власть, мы дали ему всё. Он управляет миром, но он не справился с этой задачей», — заявила телеведущая.

В феврале 2017 года произошла декриминализация домашнего насилия в России с принятием Федерального закона № 8-ФЗ. Нанесение побоев или иных насильственных действий в отношении близких лиц перестало считаться уголовным преступлением при первом совершении такого деяния.

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