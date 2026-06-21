Цой назвала критерии для своей невестки: «Должна быть маленькая»

Певица Анита Цой рассказала «ТВ Mail», что перестала искать своему сыну Сергею невесту.

Цой уверена, что сын сможет себе найти достойную пару. Для артистки важно, чтобы будущая жена сына любила его. Она также рассказала, какой хочет видеть невестку.

«Мне кажется, она должна быть маленькая. Если я сниму каблуки, то буду маленькой. Она должна быть не супермодельной внешности, потому что я тоже не супермодель. Главное — она должна быть живая. Он очень меня любит, и мне кажется, он ищет такую же», — поделилась исполнительница.

Цой уточнила, что Сергей не хочет брать в жены артистку. Он ищет себе невесту из сферы экономики и финансов.

В июне Анита Цой призналась, что лето 2026 года проведет без отпуска. Она отметила, что планирует сосредоточиться на своем бизнесе. По словам артистки, бизнес по поставке солений идет в гору. Она рассказала, что планирует выйти на рынок Индии.

Цой также наладила поставки маринованной продукции в Китай. В беседе с журналистами вокалистка делилась, что иностранцам особенно нравятся соленые огурцы, помидоры и заготовки для борща.

Ранее Анита Цой вышла на связь после сложной операции.