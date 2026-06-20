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Культура

Американцы сняли фильм об Алексее Воробьеве

Фильм об актере Воробьеве «Сила воли» получил награду фестиваля «Евразия-Кинофест»

Американцы сняли документальный фильм об испытаниях, выпавших на долю российского певца Алексея Воробьева. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба артиста, картина «Сила воли» получила награду конкурса документального кино III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест».

Документальный фильм режиссер Лауро Роч снял по на личной истории Воробьева. Картина рассказывает историю борьбы, восстановления и возвращения к творческой жизни после обширного инсульта.

«История о том, что часто человеческая воля раздвигает рамки того, что считается возможным, и что мы не властны над тем, что готовит нам судьба. Но именно мы решаем, кем станем после встречи с ней», — рассказывают представители артиста.

Конкурс «Евразия-Кинофест» завершился 19 июня в Сочи.

Недавно сообщалось, что фильм о путешествиях во времени «Касса невест» с Алексеем Воробьевым стартует 2 июля в российском прокате.

Действие картины развернется в недалеком будущем, в котором изобрели машину времени. Однако эта технология доступна только богатым жителям Москвы. По сюжету, аферист и ловелас Лаврик переносится в Москву 1913 года по заданию триллионера Больцмана. Герою предстоит украсть кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Чтобы добраться до ценного артефакта, мужчине нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе.

Ранее российский мультфильм взял главный приз Международного фестиваля анимации и комиксов.

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