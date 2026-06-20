«У нас нет интернета»: Ивлеева осталась без связи на отдыхе

Блогерша Настя Ивлеева осталась без связи на отдыхе в деревне. О своих каникулах она рассказала на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ивлеева путешествует со своим супругом Филиппом Бегаком, сейчас пара отдыхает у бабушки мужа.

«У нас нет интернета! Снимаю влог и живу жизнь! Не теряйте!» — подписала она каждры семейного застолья.

До этого Ивлеева легла в больницу ради прохождения полного чекапа организма. Она признавалась, что «с горечью» и едет в клинику как на испытание, хотя и понимает всю важность процедуры. Среди планируемых обследований — УЗИ, гастроскопия, МРТ, анализы крови, проверка гормонов и витаминов и многое другое.

«Прям на три дня Настюшка будет лежать в больничке. Это удобно, чтобы с утра не мотаться», — объясняла она.

Ранее Рудковская показала фигуру на отдыхе в Турции.