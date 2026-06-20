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Культура

Кассету с редкой песней Цоя нашли в частном архиве в Швеции

В Швеции нашли утраченную песню Виктора Цоя «Дети минут»
ТПО «Рок»

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил редчайшую запись песни Виктора Цоя «Дети минут», которую музыкант отказывался исполнять на концертах и записывать в студии. Об этом пишет «КП-Петербург».

Чубарев рассказал, что пленке Цой сам исполняет песню, считавшуюся утраченной. Кассета больше 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции Сары Океррен, которая общалась с рок-музыкантом в 80-е и записала Цоя во время вечеринки у Георгия Гурьянова в 1988 году.

Поиски песни начались после того, как в 2020 году Чубраев обнаружил текст «Детей минут» в архивах басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого. По словам коллекционера, Цой категорически отказывался записывать эту композицию на магнитофон, опасаясь, что из-за своей пародийности она может обидеть его друзей. Поэтому об этой композиции знали только самые близкие люди музыканта.

Чубарев решил обратиться к иностранцам, у которых в то время были технические устройства для записи. Так он вышел на шведку Сару Оккерен, которая после двух лет переписки позволила ему оцифровать кассету с песней в студии.

Журналисты уточняют, что «Дети минут» станет доступна публике 21 июня в день рождения Виктора Цоя — песню можно будет услышать в конце документального фильма о поисках записи, который выйдет на всех платформах в полночь.

Ранее стало известно, что рукопись хита группы «Кино» уйдет с молотка.

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