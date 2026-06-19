Джим Керри может вернуться к культовому образу в сиквеле «Гринча»

Студия Universal готовит продолжение рождественской комедии «Гринч — похититель Рождества». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, Джим Керри ведет переговоры о том, чтобы снова воплотить на экране культовый образ Гринча. Режиссером сиквела выступит двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард, создавший оригинальную ленту.

Над сценарием работают Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел — авторы, известные по сериалам «Барри», «Кремниевая долина», «Вице-президент» и «Умерь свой энтузиазм».

Фильм «Гринч – похититель Рождества», вышедший в 2000 году, стал кассовым хитом. Он собрал $260 млн в США, а мировые сборы достигли $345 млн. Картина также удостоилась «Оскара» за лучший грим.

Преображение Джима Керри занимало до восьми часов в день. Актер признавался, что съемки дались ему крайне тяжело. В первый же день, вспоминал Керри, он хотел отказаться от участия в проекте и вернуть 20‑миллионный гонорар. Выдержать нагрузку ему помог специалист, обучавший агентов ЦРУ противостоять пыткам, а позже время на грим удалось сократить до трех часов.

The Hollywood Reporter отмечает, что лента стабильно входит в топ‑10 самых просматриваемых рождественских фильмов в последние пять лет. В 2025 году фильм набрал 962 млн минут просмотров и занял второе место в чарте, уступив только «Один дома».

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