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Культура

Мик Джаггер поставил точку в истории вражды Beatles и Rolling Stones

Певец Джаггер объяснил вражду Beatles и Rolling Stones противостоянием Лондона и Ливерпуля
Carlos Barria/Reuters

Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер поставил точку в истории вражды его коллектива и еще одной британской легенды, группы The Beatles. В телепрограмме Today Show с Уилли Гайстом 82-летний певец вспомнил о 1960-х, когда группы часто представляли как соперников.

По словам Джаггера, в сообщениях об их противостоянии была доля правды, однако сейчас с любой враждой покончено.

«Я думаю, что в этом был и элемент пиара. Однако это была и конкуренция Лондона и Ливерпуля, как у Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Очевидно, это стало хорошей темой для обсуждения в прессе», — поделился он.

В наши дни между группами нет разногласий, и это доказывает тот факт, что Пол Маккартни появился на новом альбоме The Rolling Stones под названием «Foreign Tongues», который должен выйти 10 июля. Он также сыграл на бас-гитаре в их треке 2024 года «Bite My Head Off».

«Он играет действительно хорошо, в нашем ритме. У него есть способность менять стили, и он по-настоящему хороший басист», — похвалил Джаггер Маккартни.

Ранее в 2026 году в семье Мика Джаггера произошла трагедия.

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