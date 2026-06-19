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Культура

Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес» Юрий Ващенко

Художник Юрий Ващенко скончался на 86 году жизни после продолжительной болезни
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Художник Юрий Ващенко, чьи иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» стали классикой, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело Юрия Ващенко обнаружили в его московской квартире. По информации СМИ, художник ушел из жизни после продолжительной болезни. Другие детали не сообщаются.

Юрий Ващенко родился 16 июня 1941 года в Москве. С 1972 года он регулярно участвовал в графических выставках в России и за рубежом. Среди его книжных работ — иллюстрации к «Ключу от сказки» Романа Сефа, сборникам «Мой дом. Из современной и зарубежной поэзии для детей», «Причудница», «Цветок папоротника» и другим произведениям.

Особое место в творчестве Ващенко занимала тема Льюиса Кэрролла. Он оформил и проиллюстрировал несколько книг: «История с узелками», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» и «Логическая игра» .

Работы Юрия Ващенко вошли в коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, музеев Тюмени, Мурманска и Новосибирска, а также в частные собрания в России и за рубежом.

Ранее сообщалось, что умер автор музыки для игр Doom.

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