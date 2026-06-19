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Культура

В Москве и Севастополе представят шелковую карту России

Выставка платков-картин «Русские в моде» пройдет в Москве и Севастополе
Пресс-служба проекта

В Москве и Севастополе дизайнер Нина Ручкина представит «шелковую карту России» — масштабную выставку платков-картин «Русские в моде». Об экспозиции «Газете.Ru» рассказали организаторы.

Дизайнер объединила 55 регионов страны от Калининграда до Дальнего Востока национальным символом России — платком. Перед зрителями предстанут 69 полотен, запечатлевших в дизайне платков художественные промыслы и ремесла, красоту российской природы, шедевры искусства и духовные символы.

Среди вдохновленных русской культурой и уникальным российским опытом платков — «Гжель», «Собор Василия Блаженного», «Драгоценности Екатерины Великой», «Биробиджан», «День народного единства», «Матушка Россия», «Русское сердце» и «Катюша».

В рамках выставки покажут фильм-сказку «Легенда о платке», запустят просветительский лекторий с участием экспертов — доктора семиотики и культуролога Людмилы Запорожцевой, международного эксперта в области изобразительных искусств Тамары Галеевой, искусствоведа Анастасии Астраханцевой, поэта, члена Союза писателей России Анны Ревякиной.

В Москве мероприятия «Русские в моде» пройдут с 24 июня по 19 июля в центре столицы, в историческом здании Государственного центрального музея современной истории России. Затем выставка откроется с 1 по 23 августа в Севастополе, в залах Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Организатор выставок — бренд платков «Русские в моде» дизайнера, члена Московского объединения художников МХФ Нины Ручкиной. Изделия «Русские в моде» находятся в собраниях Музеев Московского Кремля, Русского музея и многих других, а также в коллекциях первых лиц государства. Проект выставок «Русские в моде» поддержан Президентским фондом культурных инициатив и приурочен к Году единства народов России.

Ранее в Дарвиновском музее показали символ фильма «Молчание ягнят».

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