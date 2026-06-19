Звезда «Доктора Хауса» о браке с итальянским принцем: «Безумно и романтично»

Актриса Уайлд призналась, что ее брак с итальянским принцем мог быть недействительным

Американская актриса Оливия Уайлд раскрыла детали брака с итальянским принцем Тао Русполи спустя более десяти лет после их развода. О замужестве в 19 лет звезда «Доктора Хауса» поговорила с авторами подкаста Call Her Daddy.

По словам Уайлд, они с сыном итальянского князя поженились на фестивале «Burning Man» в 2003 году. Она призналась, что брак мог быть недействительным.

«Документы были оформлены в Лос-Анджелесе человеком, которого мы нашли в интернете, поэтому мы подписали бумагу, которая, вероятно, недействительна», — рассказала она.

Артистка добавила, что почти сразу пожалела о скоропалительном решении, но бунтарский дух победил.

«Это казалось самым безумным поступком, который только можно было совершить, и это было так романтично и безумно», — вспоминает Уайлд.

Актриса объяснила, что именно свобода действий подтолкнула ее к решению поступить традиционно. Брак Оливия Уайлд описывает как «богемный».

В 2011 в возрасте 25 лет артистка развелась с Русполи.

«Это был не очень бурный разрыв. Все было просто и очевидно. Мы выросли, были на разных этапах жизни», — добавила она.

Знаменитость воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Отиса и 9-летнюю дочь Дейзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году.

Ранее Уайлд показала своего брата.