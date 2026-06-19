Анна Богомолова о минусах известной фамилии: «Много вопросов: «А это не папа?»

Актриса Анна Богомолова призналась «Газете.Ru» на премьере фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова, что хотела бы поработать со своим однофамильцем Константином Богомоловым.

По словам артистки, известная фамилия в начале карьеры ей во многом мешала, так как коллеги задавались вопросом, родственница ли она мужа телеведущей Ксении Собчак. Также Богомолова подчеркнула, что люди путали ее с дочерью режиссера, которую тоже зовут Анна.

«Где-то фамилия помогает, где-то наоборот. Это очень забавно, потому что у меня бывали случаи, когда мои партнеры думали, что сейчас придет маленькая девочка. В первые годы карьеры очень удивлялись, когда приходила взрослая девушка. Мешали ожидания, много вопросов: «А это не папа? Не родственник?» У меня все-таки другой папа, которого я люблю», — поделилась актриса.

Богомолова рассказала, что лично знакома с худруком театра на Малой Бронной, однако еще не работала с ним.

«Мы знакомы. Не знаю, как он относится ко мне, честно. Но в целом мы с ним очень неплохо пообщались. Поработать с ним хотела бы, почему нет», — отметила Богомолова.

Ранее Дарья Мороз показала повзрослевшую дочь от Константина Богомолова, которая стала выше нее ростом.