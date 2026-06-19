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Культура

Во Франции впервые сыграют пьесы Моцарта из найденной в библиотеке рукописи

BFMTV: пьесы Моцарта из найденной в архиве рукописи впервые исполнят во Франции
laBnF/X

Семь неизвестных произведений Моцарта для флейты и арфы из рукописи, обнаруженной в Национальной библиотеке Франции (BnF), будут впервые исполнены в День музыки, сообщает BFMTV. Находку подтвердили специалисты из Зальцбурга.

Автограф из 44 страниц и около 12 композиций нашел в феврале хранитель отдела музыки Франсуа-Пьер Гуа. Записи были сделаны во время уроков, которые Моцарт давал в Париже в 1778 году Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гин, дочери герцога де Гина. Среди семи пьес для флейты и арфы последняя была незавершенной. Подлинность документа подтвердили в апреле.

«Это важнейшее открытие, признанное специалистами. Оно позволяет больше узнать о Моцарте-педагоге и документирует его последнее пребывание в Париже», — заявил директор BnF Жиль Пеку.

В воскресенье, когда будет отмечаться День музыки, эти пьесы впервые исполнят флейтистка Матильда Кальдерини и арфист Николя Тюлье из Филармонического оркестра Radio France. Концерт пройдет в закрытом формате, доступ туда возможен только по специальным приглашениям. Запись будет транслироваться на France Musique в понедельник. В честь праздника посетители библиотеки также получат возможность посмотреть на сам манускрипт: его выставят в качестве экспоната.

Ранее ученые приписали Моцарту пьесу неизвестного автора для фортепиано.

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