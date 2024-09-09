Обнаружена ранее неизвестная композиция Моцарта

Ученые Пауль Дункан и Карстен Воллин подтвердили, что авторство работы «Миланские вариации» принадлежит Вольфгангу Моцарту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Земельного архива Штирии.

Дункан доказал, что манускрипт с композицией подготовил венский писарь Йоханнес Трэг в годы жизни Моцарта. Потом пьеса оказалась в архиве коллекционера Гейнриха Эдуарда Йозефа фон Ланноя. А затем сменила еще несколько хозяев, прежде чем оказаться в Земельном архиве.

До этого считалось, что создателем этой пьесы для фортепиано был музыкант из окружения Моцарта, ее оценивали как «немоцартовскую». Известно, что на создание композиции автора вдохновила свадьба эрцгерцога Фердинанда Карла с Марией Беатриче д'Эсте в Милане в 1771 году — на тот момент классику было всего 15 лет.

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