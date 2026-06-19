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Культура

Актер «Супермена» и его жена не выжили после пожара в доме

Спасатели не смогли спасти семью актера Пола Эйвери от пожара
Kyle Avery/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актера Пола Эйвери, наиболее известного по роли Хьюи в американской мыльной опере «Все мои дети», и его жену Шейли Эйвери обнаружили без сознания в их доме в Блэрстауне, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает Independent.

Пожар вспыхнул в их доме вскоре после полуночи. Соседи заметили возгорание и вызвали спасателей, но к их прибытию пламя уже охватило большую часть здания.

Пожарные смогли вытащить пару из горящего дома и провели реанимационные мероприятия, однако супруги не выжили от полученных травм. Причины пожара все еще устанавливаются.

У Пола и Шейлы осталось трое детей: дочери Паркер и Кайл, а также сын Пол. Кайл Эйвери поделилась своей болью в соцсетях.

«С огромным потрясением сообщаю, что наших родители, Пола и Шейлы Эйвери, не стало рано утром. Их любовь к нам и наша любовь к ним были безусловны — в этом никогда не было ни малейших сомнений», — написала она.

Пол Эйвери работал репортером в газете Hackettstown и публиковался в New York Times и New Jersey Herald. В 1970-х он начал актерскую карьеру, сыграв эпизодическую роль телеоператора в культовом фильме «Супермен» (1978) с Кристофером Ривом, Джином Хэкманом и Марго Киддер. Но наибольшую известность ему принесла роль бармена Хьюи в сериале «Все мои дети», где он снимался с 1981 по 1993 год.

После завершения актерской карьеры Пол основал местную газету Ridge View Echo. До своей кончины он занимал в ней посты редактора и председателя совета директоров.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с Татьяной Плетневой.

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