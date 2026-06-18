Сергей Лазарев раскрыл отношение своих детей к вынужденной известности

Российский певец Сергей Лазарев раскрыл отношение своих детей Никиты и Ани к вынужденной известности. Его цитирует РИА Новости.

Лазарев напомнил, что очень долго скрывал детей от посторонних глаз, однако в определенный момент это стало сложно делать.

«Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками. Дети спокойно относятся к своей медийности, им это не доставляет неудобство», — заявил он.

По словам Лазарева, он учит детей правильно реагировать на популярность и старается привить им мысль о том, что внимание прессы к ним будет всегда, даже когда они вырастут.

В новом интервью Лазарев также рассказал, какие песни считает фастфудом.

Ранее Сергей Лазарев поцеловал Полину Гагарину на сцене.