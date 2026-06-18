Экс-супруга Брэда Питта рассорилась с бойфрендом из-за актера

Экс-супруга актера Брэда Питта актриса Дженнифер Энистон рассорилась со своим бойфрендом Джимом Кертисом из-за недавнего интервью. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание Closer.

Во время беседы с экс-коллегой по сериалу «Друзья» Лизой Кудроу Энистон тепло и с юмором отозвалась о работе с Питтом, у которого было небольшое камео в шоу. По словам инсайдера, это якобы не понравилось Кертису.

«Это стало неожиданным источником напряженности, потому что Джен считает такое отношение здоровым и зрелым, а Джим — что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Он настаивает, что не ревнует, но, давайте посмотрим правде в глаза, если кто и может заставить мужчину ревновать, так это Брэд Питт», — говорит источник..

По мнению инсайдера, слова Энистон о том, что Питт, как и другие гости сериала, нервничал на съемочной площадке, были способом показать, что она не держит на бывшего избранника. Однако новый партнер звезды с этим не согласен.

«Джим не понаслышке знает, через какую боль прошла Джен из-за этих отношений, и он совершенно не понимает, почему она открыта к дружеским отношениям [с Брэдом]», — заключил источник.

Энистон и Питт расстались в 2005 году после почти пяти лет совместной жизни, остаются в дружеских отношениях. Сейчас Питт встречается с 33-летней тренершей Инес де Рамон, а Энистон уже год поддерживает роман с 50-летним гипнотизером Кертисом.

Лиза Кудроу в беседе с Дженнифер Энистон также рассказала, почему долго не смотрела сериал «Друзья».

Ранее Кудроу раскрыла, сколько денег получает за сериал «Друзья» каждый год.